Kartal Belediyesinden çocuklara yönelik ilk yardım eğitimi

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Kartal'da bulunan ortaokul öğrencilerine ilk yardım eğitimi veriliyor.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çocuklara ve gençlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün ilk yardım konusunda uzman personelleri, Kartal'da bulunan ortaokulları tek tek ziyaret ederek öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimleri düzenliyor.

Çocuklara yönelik olarak düzenlenen eğitimlerde ilk olarak 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi koşullarda ve nasıl aranacağı anlatılırken, bu hattı gereksiz kullanmanın neden olabileceği olumsuzluklardan da bahsedilerek çocukların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği ele alınıyor.

Olası bir yaralanma durumunda olayın 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirilmesi ve yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin öneminin anlatıldığı eğitimde ayrıca çocuklara; temel ilk yardım bilgileri, olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık, zehirlenme gibi bir durumda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. İnteraktif şekilde ilerleyen eğitimler boyunca öğrenciler, eğitmenleri sık sık soru yağmuruna tutuyor ve ilk yardım ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi alıyor.

İlk yardım eğitimi sonrasında ise öğrenciler ile birlikte son günlerin de gündemini oluşturan deprem gerçeğine değiniliyor. Muhtemel bir deprem senaryosunda öğrencilerin yapması ve yapmaması gereken hareketlere de değinilen eğitimde bir de küçük çaplı deprem tatbikatı icra ediliyor.

İlk yardımın hayat kurtardığını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile çocuklarımızı bilinçlendirmeyi ve onlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacak ve aldıkları bu eğitimler sayesinde ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışları hayatlarından çıkartacaklar. Kartal'da küçük komşularımız olan çocuklara yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.