İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 98. yılına yakışır kutlama

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde; halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programına hazırlanıyor.


Kartal Belediyesi, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü dev bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.


Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, şarkılarını bu kez Cumhuriyet Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler, yarışmalar, gösteriler, atölye çalışmaları ve birbirinden farklı mahalle etkinlikleri ile Kartal'da 4 gün sürecek coşkulu bir bayram kutlaması yaşanacak.


Kartal'da Cumhuriyet Haftasına özel yıldızlar geçidi


Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent sahne alarak, binlerce Kartallı 'ya unutulmayacak bir bayram kutlaması yaşatacak.


Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Cumhuriyet Yürüyüşü'nde binlerce Kartallı, 29 Ekim Cuma günü saat 19.00'da, Kartallı Kazım Meydanı'ndan ilçe meydanına yürüyecek.


Kartal'ın mahallelerinde gerçekleştirilecek; Animasyon Gösterileri, Sihirbaz, Yüz Boyama Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Balon Şişirme Atölyesi, Grafiti Atölyesi, İkramlar, Çuval Yarışı, Yumurta Taşıma, Sandalye Kapmaca, mendil Kapmaca Halat Çekme Yarışı da bayram kutlamalarını şenliğe çevirecek.


28 Ekim günü başlayan ve 31 Ekim'de sonlanan Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;


28 Ekim Perşembe


Program: Mahalle Etkinliği


Yer: Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı


Saat: 13.00 - 17.00


Program: Muzaffer Özdemir Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 19.00


Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 20.30


Program: Selda Bağcan Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat:21.00


29 Ekim Cuma


Program: Mahalle Etkinliği


Yer: Kartallı Kazım Meydanı


Saat: 13.00 - 17.00


Program: Cumhuriyet Yürüyüşü


Yer: Kartallı Kazım Meydanı


Saat: 19.00


Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 20.30


Program: Cem Adrian Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat:21.00


30 Ekim Cumartesi


Program: Mahalle Etkinliği


Yer: Bayram Demirkol Parkı


Saat: 13.00 - 17.00


Program: Özgür Kıyat Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 19.00


Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 20.30


Program: Gazapizm Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 21.00


31 Ekim Pazar


Program: Mahalle Etkinliği


Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi


Saat: 13.00 - 17.00


Program: Elis Dubaz Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 19.00


Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 20.30


Program: Haluk Levent Konseri


Yer: Kartal Meydanı


Saat: 21.00

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.