Kartal Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 98. yılına yakışır kutlama

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde; halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programına hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü dev bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, şarkılarını bu kez Cumhuriyet Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler, yarışmalar, gösteriler, atölye çalışmaları ve birbirinden farklı mahalle etkinlikleri ile Kartal'da 4 gün sürecek coşkulu bir bayram kutlaması yaşanacak.

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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent sahne alarak, binlerce Kartallı 'ya unutulmayacak bir bayram kutlaması yaşatacak.

Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Cumhuriyet Yürüyüşü'nde binlerce Kartallı, 29 Ekim Cuma günü saat 19.00'da, Kartallı Kazım Meydanı'ndan ilçe meydanına yürüyecek.

Kartal'ın mahallelerinde gerçekleştirilecek; Animasyon Gösterileri, Sihirbaz, Yüz Boyama Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Balon Şişirme Atölyesi, Grafiti Atölyesi, İkramlar, Çuval Yarışı, Yumurta Taşıma, Sandalye Kapmaca, mendil Kapmaca Halat Çekme Yarışı da bayram kutlamalarını şenliğe çevirecek.

28 Ekim günü başlayan ve 31 Ekim'de sonlanan Kartal Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;

28 Ekim Perşembe

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı

Saat: 13.00 - 17.00

Program: Muzaffer Özdemir Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

Program: Selda Bağcan Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat:21.00

29 Ekim Cuma

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 13.00 - 17.00

Program: Cumhuriyet Yürüyüşü

Yer: Kartallı Kazım Meydanı

Saat: 19.00

Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

Program: Cem Adrian Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat:21.00

30 Ekim Cumartesi

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Bayram Demirkol Parkı

Saat: 13.00 - 17.00

Program: Özgür Kıyat Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

Program: Gazapizm Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00

31 Ekim Pazar

Program: Mahalle Etkinliği

Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi

Saat: 13.00 - 17.00

Program: Elis Dubaz Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 19.00

Program: Cumhuriyet'e Giden Yol Belgeseli

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 20.30

Program: Haluk Levent Konseri

Yer: Kartal Meydanı

Saat: 21.00