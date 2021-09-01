Kartal Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'ne özel “Barışa Rap” konseri

Konsere çok sayıda genç katılırken, gençler konserden memnun olduklarını ifade ettiler.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Barışa Rap” konserinde rap müziğinin güçlü bir dinleyici kitlesine sahip müzisyenleri Şanışer-Sokrat, Asil, Keişan ve Mert Şenel sahneyi birlikte paylaştı. Konseri çok sayıda genç dinledi. Cem Tokgöz adlı genç konserden çok memnun olduğunu ifade ederek, ”Konser çok güzel. Gökhan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konser ayarlamış bize, bu yüzden çok teşekkür ederiz. Ortam çok güzel, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Yazın heyecanını çıkarıyoruz. Tatile gidemedik burası güzel” dedi.