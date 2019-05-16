Kartal Belediyesi'nden engellilere iftar yemeği ve boğaz turu

Kartal'da ikamet eden engelliler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, Kartal Adalar İskelesi'nden hareket eden teknede eğlenceli bir gün yaşandı. Etkinliğe katılarak engellileri ve ailelerini uğurlayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek engelliler ve ailelerinin eğlenceli bir gün geçirmesini dilediklerini söyledi. Engellilere yönelik projelerinin devam edeceğini kaydeden Tozkoparan'ın konuşmasının ardından gezi teknesi, Kartal'dan Üsküdar'a kadar sahil boyunca hareket ederek boğaz turuna başladı. İftar yemeği servisinin de yapıldığı tur boyunca engelliler, çalınan hareketli müzikler ile de dans etti. Temiz boğaz havası eşliğinde yaklaşık 4 saat boyunca keyifli bir vakit geçiren engelliler, zaman zaman bu anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi.