Kartal Belediyesi'nden “Engelsiz Yaşam Festivali”

Kartal Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 2 Aralık'ta engelli bireyler ve aileleri için “Engelsiz Yaşam Festivali” düzenliyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik organize etti.

2 Aralık Perşembe günü Saat 11.00'da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı'na doğru yapılacak olan ‘Engelsiz Kartal Yürüyüşü' ile başlayacak olan Engelsiz Yaşam Festivali, saat 11.30'da Kartal Meydanı'nda Ata'ya çelenk sunumu ile devam edecek.

Çelenk töreninin ardından ise 11.45- 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek; Kartal Belediyesi seramik ve takı tasarım, balon kıvırma ve yüz boyama atölyeleri, sihirbaz gösterileri, masal kahramanı, palyaço, uçan balon etkinliklerinin yanı sıra; İsem Müzik Grubu ve Halk Oyunları Ekibi'nin etkinliği, Melodi Dans ve Down Sendromlu Grubu Vals Gösterisi, Avrasya Özel Çocuklar Derneği Ritim Atölyesi (Otizm ve Down Sendromlu çocuklar), Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu'nun bando ekibi, ritim grubu, şiir dinletisi ve Grup Çokses konseri de “Kartal Engelsiz Yaşam Festivali”ne renk katacak.

Öte yandan stantlar ve sergiler kapsamında; otizmli genç Süleyman Tuna Taşkın'ın ‘'Sesim Fırçalar Resim Sergisi”, görme engelli Burçak Sofuoğlu'nun “Takı Tasarım Sergisi”, Yakacık Özel Eğitim Meslek Okulu sergisi, Kartal Ortopedik Engelliler Dayanışma Derneği standı, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi standı, Kartal Belediyesi İşitme Engelli Gençlik Spor Kulübü Derneği (Su Kabağı El Sanatları Atölyesi), Avrasya Özel Çocuklar Derneği standı, İstanbul Engelli Aileleriyle Dayanışma Derneği Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi, İsem El Sanatları Sergisi ve Tomurcuk Kooperatifi standı da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Engelsiz bir kent oluşturarak, Kartal'a artı değer katmak için engelli bireyler ile birlikte çalıştıklarını, hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları onlarla birlikte ilçeye kazandıracaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2 Aralık'ta gerçekleşecek Engelsiz Yaşam Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.