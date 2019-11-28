Kartal Belediyesi'nden erkek çalışanlara ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Kartal Belediyesi hizmet binasında bulunan meclis salonunda düzenlenen eğitimde Psikolog Büşra Dönmez; şiddetin türleri, eğilimler ve bunlarla mücadele yöntemlerini detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.

“Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre şiddet; sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba, bir fikre, bir yaşam tarzına, bir varoluşa, doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Şiddet; amaçlı, kasıtlı olarak, gücün bedensel ve/veya ruhsal zarar verecek ya da verme riski oluşturacak biçimde kullanımıdır” şeklinde şiddetin tanımını yapan Dönmez, “Genellikle şiddet dendiğinde ilk akla gelen çağrışımlar şiddetin dar anlamını oluşturan fiziksel şiddete dair çağrışımlardır. Ancak şiddet olgusu bundan ibaret değildir, şiddetin birçok farklı türü ve farklı dışa vurumu vardır” diyerek şiddetin; duygusal, ekonomik, fiziksel ve cinsel türlerini katılımcılarla paylaştı.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen eğitim sunumunun devamında; şiddetin toplumsal nedenleri, toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek rolleri, toplumsal cinsiyetin kadın ve erkek yaşamında yol açtığı travmalar ele alındı. Erkeklerden oluşan müdürler, meclis üyeleri ve çalışanlar, Psikolog Büşra Dönmez'in anlattıklarını büyük bir dikkatle takip etti. Yoğun katılımın olduğu eğitim semineri, yaklaşık iki saat sürdü. Eğitimin sonunda “Şiddet bir halk sağlığı sorunudur, bir hak ve özgürlük ihlalidir” diyen Dönmez, personele bir şiddet vak'ası ile karşılaştıklarında buna kayıtsız kalmayıp ilgili mercilere bilgi vermeleri gerektiğini söyledi, ardından soru cevap kısmına geçildi.

“Yaşamın her alanında kadınlara daha adil bir dünya oluşturmak için çalışacağız”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri kapsamında bir açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de şunları dile getirdi: “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde her türlü ayrımcılık ve şiddet unsuruna karşı; kadınlarımızın yanındayız. Yaşamın her alanında kadınlara daha adil bir dünya oluşturmak için çalışacak, kadına yönelik şiddetin karşısında duracağız.”