Kartal Belediyesi'nden "Geleceğe Gülümse" projesine tam destek

Doğdukları şehirden, ailelerinden veya herhangi bir diğer sebepten ötürü eğitime ve temel ihtiyaçlara ülkenin çok büyük bir kısmına göre daha kolay erişebildiğinin farkında olan bir grup gencin fikrinden doğan Geleceğe Gülümse projesi, Kartal Belediyesi'nin de desteğiyle çığ gibi büyüyor.

Kartal Belediyesi ve Burak Bora Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla 2015 yılında başlattığı “Geleceğe Gülümse” projesi, 3 yılda 1000'den fazla gence ulaştı.

İstanbul'un en iyi 10 lisesi arasında yer alan Burak Bora Anadolu Lisesi'nin mezunlar derneği ve derneğe kurulduğu günden bu yana tüm projelerinde destek olan Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü, fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla Türkiye'nin 7 bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. Projeyle aynı liseden mezun olmuş gönüllüler, çevre bilinci, kitap okumanın önemi, toplumsal cinsiyet, insan ve çocuk hakları gibi içerik programlarını, kendilerinden kilometrelerce uzaktaki öğrencilere ulaştırıyor. Bu çalışmalar kapsamında şimdiye kadar, Bartın, Yozgat, Çorum, Bayburt, Çanakkale ve Elazığ'da bulunan köy okullarına bizzat giden 50 gönüllü genç, her bir okula; 3000 kitap hacminden daha büyük bir kütüphane, bir sanat atölyesi, bir fen odası ve bir Makerspace (Bilgisayar Kodlama Atölyesi) kurdu. Gönüllü ekip ayrıca; bölgelerdeki tüm çocukların giyim, kırtasiye, teknoloji ihtiyaçlarını gidermekle birlikte onlarla meslekler bilgisi, kitap sevgisi, kadın erkek eşitliği, çevre bilinci, engelli farkındalığı, sanat fikri gibi konularda gün boyunca eğitim etkinlikleri yapıyor. Kartal Belediyesi de bu sosyal sorumluluk projesi yolculuğu boyunca derneğe, aralarında lojistiğin de olduğu birçok desteği sağlıyor. Konuyla alakalı dernek üyeleri; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz başta olmak üzere Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürü Cem Çetin ile tüm personele her projelerinde gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.