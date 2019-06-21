Kartal Belediyesi'nden hurda araç temizliği

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartal'da dağınık halde; cadde, sokak ve boş arazilere terk edilerek halk sağlığını tehdit eden, trafikte tehlikeye ve çevre kirliliğine sebep olan hurda araçların toplanmasına yönelik yoğun bir çalışma başlattı.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekibi tarafından plaka ve sahipleri tespit edilen araçların ilgilisine ulaşabilen ekipler, söz konusu hurda aracın kaldırılması için ilk olarak tebligatta bulunuyor. Tebligat neticesinde kaldırılmayan araçların ilgilileri hakkında gerekli cezai işlemler, yine ekipler tarafından yapılarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan araçlar kaldırılıyor.

Sahipsiz araçların özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu, yanma ve patlama risklerinin olduğu, trafikte tehlike oluşturdukları bunun yanı sıra; kötü görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaları nedeniyle kaldırıldıklarını belirten yetkililer; vatandaşların 0216 280 58 88 - 0216 280 59 99 numaralı hatları arayarak hurda araçları, Zabıta Müdürlüğü'nün ilgili amirliğine ihbar edebileceklerini ifade etti.