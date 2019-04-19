Kartal Belediyesi'nden idarecilere çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kartal Kaymakamlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği “Sıfır Atık” konferansında yerini aldı.

Kartal'da bulunan İstek Vakfı Uluğbey Ortaokulu'nda düzenlenen konferansa Kartal Belediyesi'ni temsilen konuşmacı olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars katıldı. Kars, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in eşi Aytaç Elif Demir'in ve Kartal'da bulunan tüm okullardan idarecilerin yer aldığı konferansta Kartal Belediyesi'nin sıfır atık alandaki faaliyetlerini anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öngördüğü “Sıfır Atık Yönetimi” konusunda bilgi verilmesini hedefleyen konferansta konuşmacı olarak yer alan Dr. Dilek Kars, Kartal Belediyesi'nin vatandaşların çevre konusunda duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandırmak için pek çok seminer düzenlediğini belirtti.

Atık yönetimi ve “Sıfır Atık” ilkesinin gereklilikleri ile ilgili 45 dakika süren bir sunum gerçekleştiren Kars, sınıflardan çöp kovalarının kaldırılarak öğrencilerin birbirinden ayrılmış atık kutularını kullanmalarının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Atıkların kaynağında ayrılmasının giderek daha önem verilen bir konu olduğunu vurgulayan Kars, özellikle çok sayıda ağır metal içeren pillerin okullarda toplanmasının gerektiğini söyledi. İlerde atıklar ile ilgili vergilerin de gelebileceğini belirten Dr. Kars, atık yağların artık biodizel üretimi içinde belirli bir orana ulaştığını söyledi.

Konferansın sonunda ise Kartal Kaymakamlığı Sıfır Atık Koordinatörü Mesut Yiğit, Kartal Kaymakamlığı İdare ve Denetim şefi Hüseyin Baykan ve İlçe Sıfır Atık Koordinatörü Arif Aydın, okul idarecilerine iletişim bilgilerini vererek “Sıfır Atık” konusunda alabilecekleri yardım konuları ile ilgili bilgilendirmede bulundular.