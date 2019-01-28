Kartal Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz çini atölyesi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Kadınlar Kulübü ile Kartal Belediyesi Çini Atölyesi'nin işbirliği ile Çini Atölyesi düzenlendi. Kartal'da bulunan Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte kadınlar, istedikleri desenleri özel boyalarla çini tabakalara nakşetti.

Hamur haline getirilen toprağa önce şekil verilmesi sonra da çeşitli tekniklerle bezenmesi ve son olarak pişirilmesini içeren çini sanatını öğreten Kartal Belediyesi Çini Atölyesi ile önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Kartal Cevizli'de bulunan Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'nde Kadınlar Kulübü ile yapılan işbirliğiyle 3 seans halinde Çini Atölyesi düzenledi. Katılımcılar saat 14.00'ten 17.00'eye kadar süren etkinlik boyunca çini tabakları işledi.

Çini Atölyesi

Kartal'ı Anadolu Yakası'nın sanat ve kültür merkezi haline getiren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öngördüğü projelerden biri olan Çini Atölyesi, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında Soğanlık Kültür Merkezi'nde kuruldu. Çini Atölyesi'nde her yıl Eylül ayında yeni dönem öğrencilere bir yıl boyunca çini sanatının teknikleri öğretilerek uygulamalar yapılıyor ve belediye atölyesine ait çini fırınında pişirim yapılarak çeşitli eserler elde ediliyor. Çini Atölyesi'nde kursiyerler, istenilen desenlerde kullanabilecekleri her türlü süs eşyasını işleyebiliyor. Bunlar; tabak, vazo, kupa, takı, bereket narları, duvar panoları, ayna kenarları gibi birçok objeyi kapsıyor. Atölyede belediyeye ait plaket tabakların üretimi de yapılıyor ve eğitimlerin sonunda ortaya çıkan eserleri, vatandaşla buluşturmak üzere belediye bünyesinde sergiler düzenleniyor.