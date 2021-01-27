İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği

Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle kapatılan kahvehane sahiplerine destek olmak isteyen Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje ile ilçedeki tüm kahvehane esnafına erzak kolisi desteği başlatıldı.

Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle kapatılan kahvehane sahiplerine destek olmak isteyen Kartal Belediyesi'nin başlattığı proje ile ilçedeki tüm kahvehane esnafına erzak kolisi desteği başlatıldı.


Belediye kayıtlarına göre hazırlanan listelere göre Kartal'ın 20 mahallesinde bulunan esnafın, kolileri evlerine götürülerek teslim edilmeye başlandı. Kartal Belediyesi meclis üyelerinin de destek verdiği projede içinde kuru erzak bulunan koliler, görevli zabıta tarafından esnafın adreslerine teslim edilmeye başlandı.


Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen erzak kolisi dağıtım çalışmasına katılan Kartal Belediye Meclisi Üyelerinden Yasin Ünder, mahallede bulunan kahvehane esnafını görevli ekip ile tek tek ziyaret etti. İş yerleri kapalı olduğu için büyük zorluk çeken esnafa destek vermek üzere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla böyle bir proje başlatıldığını belirten meclis üyesi Ünder, yeniden normalleşmenin başlayacağı zamana kadar bu tür desteklerin devam edeceğini söyledi. Öte yandan Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Şefik Özdemir, Bayram Özdemir, Metin Şahin ve Mehmet Beşir Aslanargun da esnafa yapılan ziyaretlere katılarak koli dağıtımına destek verdi.


Kartal'da ilk etapta Cumhuriyet, Hürriyet, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni Mahallelerinde başlayan erzak dağıtımında ilerleyen günlerde diğer mahallelerdeki kahvehane sahiplerine de ulaşılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.