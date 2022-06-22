Kartal Belediyesi'nden kimsesiz çocuklara öğretirken eğlendiren eğitim

Kartal'da, kadınların ve çocukların sosyal politikalar doğrultusunda daha da güçlendirilmesi için kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri'nde, öğretirken eğlendiren bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Hem öğrenen, hem eğlenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda kurulan, kadınların ekonomik- sosyal hayatlarını güçlendirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Kartallı kimsesiz çocuklar ile bir araya geldi.

Sivil Savunma Uzmanlığı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri'ndeki kimsesiz çocuklara, hem yangın söndürme eğitimi verildi, hem de oyun parkurları kurularak miniklere eğlence dolu dakikalar yaşatıldı.

Etkinlikte, hem öğrenen hem de oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

“Bir kent kadınlar ve çocuklar ile beraber yükselir”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin kadın ve çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek; “Sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, Kartal'da yaşayan kadınları ve çocukları merkeze alan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki 15 kreş ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan ilçe belediyesiyiz. Biliyoruz ki, bir kent en çok kadınlara ve çocuklara gereken değeri verirse yükselir. Bugün, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri'nde miniklerimize keyif dolu anlar yaşatan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.