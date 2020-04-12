Kartal Belediyesinden maddi durumu yetersiz vatandaşlara ekmek servisi

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul da dâhil olmak üzere 31 ilde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Kartal Belediyesi harekete geçti. Kartal Belediyesi, vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına Kartal Fırıncılar Odası, Kartal Fırıncılar Sendikası ile Kartal'da fırın ve unlu mamuller satan işletmelerden oluşan bir WhatsApp hattı kurdu. Böylece Kartal Belediyesi Komşu İletişi Merkezi'ni (444 4 578) arayan ve 0530 136 90 90 WhatsApp hattına mesaj atan vatandaşların talepleri, kurulan WhatsApp hattına yönlendiriliyor. Hatta gelen talepler sahada 120 araçla görev yapan ekibe bildirildikten sonra gezici ekip, sokağa çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyacını adreslerine teslim ediyor. Komşu İletişim Merkezi'ni arayıp talep oluşturdukları takdirde maddi durumu el vermeyen vatandaşlara da ekmek yardımı yine Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından ulaştırılıyor.

“Komşularımız paniğe kapılmasın, alınan talepler anlık olarak iletiliyor”

Sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz vatandaşların mağdur olmaması için dün gece itibarı ile organize olduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Vatandaşlarımızın ve özellikle 65 yaşın üzerindeki komşularımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Kartal Fırıncılar Odası, Kartal Fırıncılar Sendikası ile Kartal'da fırın ve unlu mamuller satan işletmeleri içerisinde barındıran bir WhatsApp hattı kurduk. Komşu İletişim Merkezimize gelen talepleri, kurmuş olduğumuz WhatsApp hattına yönlendiriyoruz. Maddi durumu el vermeyen komşularımız da dahil olmak üzere evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlarımız için belediyemizin personeli görev başında. Dışarıda 120 araç, mobil halde vatandaşlarımıza ekmeklerini ulaştırıyor. Komşularımızdan tek ricam paniğe kapılmamaları. Sizlerden gelen talepler, anlık olarak mobil ekiplere iletiliyor. Sokağa çıkma yasağını kapsayan bu iki gün boyunca taleplere cevap verilecek. Biz de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 7/24 görevimizin başındayız” şeklinde konuştu.