Kartal Belediyesi'nden meclis üyelerine afet farkındalık eğitimi

Bugüne kadar belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe genelindeki kamu kurumu çalışanlarına, muhtarlara, okullara ve sivil toplum örgütlerine olmak üzere birçok mecrada afet eğitimi veren Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bu kez Kartal Belediyesi Meclis üyelerine ‘Afet Farkındalık Eğitimi' verdi. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde deprem ve yangın gibi olası afetlerde yapılması gerekenler bir sunum eşliğinde anlatıldı. Ekim ayı Meclis toplantısının öncesinde gerçekleştirilen eğitimde olası bir depremde ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, Meclis üyelerine 'çök-eğil-tutun' adlı uygulamayı öğretti. Eğitimde ayrıca Sivil Savunma Müdürlüğü'nün ilçede afet hazırlıklarına yönelik çalışmaları detaylarıyla anlatıldı.