Kartal Belediyesi'nden öğrencilere kukla şenliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikler kapsamında minik öğrenciler, Karagöz Kukla Şenliği'nde buluştu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte minikler gösteriyi gözlerini bir an olsun kırpmadan takip etti. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde 19 - 23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şenlikte karagöz ve kukla gösterilerinin yanı sıra; minik öğrenciler için bir de ücretsiz atölyeler düzenlendi. Her gün saat 13.00'da başlayan etkinliklerde yer alan sihirbaz da çocuklara çeşitli illüzyon gösterileri yaptı. Yoğun ilgi gösterdikleri etkinliklerde çocuklara; kukla, karagöz maketleri, ahşap oyuncaklar gibi hediyeler de verildi.