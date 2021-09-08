Kartal Belediyesi'nden öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde trafik uygulaması

Kartal Belediyesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılması ile birlikte Kartal'daki okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik trafik uygulaması başlattı.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan trafik uygulaması ile okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde girişleri sağlanıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Kartal'daki 27 okulun önünde uygulama yapan zabıta ekipleri öğrencilerin okul girişlerinin yanı sıra çıkış saatlerinde de evlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak adına trafik düzenlemesi yapıyor.

Kartal'da D-100 karayolunun üst kısmında kalan 12 ve alt kısmında kalan 15 okulda devam eden uygulamada ekipler sabah 8:00'den itibaren okul önlerinde görev almaya başlayarak öğrencilerin okula girişlerini sağlıyor. Saat 14:00'den sonra ise okulların önüne gelen ekipler bu kez de öğrencilerin çıkışlarında trafik kontrolünü gerçekleştiriyor. Okulların çıkış saatlerinde görev yerlerini alan zabıta ekipleri araç trafiğini aksatmayacak şekilde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlıyor. Zabıta ekipleri yaşı küçük minik öğrencileri de zaman zaman ellerinden tutarak güvenli bir şekilde karşıya geçirirken, çanta-poşet gibi yükü olan velilerin de geçişinde yardımcı oluyorlar. Uygulama Kartal'ın farklı mahallelerinde bulunan 27 okulda hafta içi her gün devam ediyor.