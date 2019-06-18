Kartal Belediyesi'nden okullara araç desteği

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Kartal'da yer alan; ibadethane, okul, sivil toplum kuruluşları ile beraber birçok yerin bakım onarım işlemlerinin yanı sıra; kurumlardan gelen taleplere de en etkili şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Kartal Belediyesi bu çalışmalar kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde, Kartal'da faaliyet gösteren devlet okullarından gelen talepler doğrultusunda, okulların yaptığı etkinliklere 279 araç yardımında bulunarak, 15 bin 765 öğrenciye araç desteği sağladı.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi'nin her zaman Kartal halkının yanında olduğunu vurgulayarak, “Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü Ulaşım Şefliği ekiplerimiz tarafından gelen talepler değerlendirilip elimizdeki imkânlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ve kurumların belirlediği noktalara araç yardımları yapıldı. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile vatandaşlarımızın ve kurumların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yönde talepte bulunan vatandaşlarımız, ilgili müdürlüğümüze dilekçe ile başvuruda bulunarak; araç yardımı alabilirler” ifadelerini kullandı.