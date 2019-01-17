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Kartal Belediyesi'nden olumsuz hava koşullarına karşı etkin mücadele

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarının Kartal’da yaşamı aksatmaması için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarının Kartal'da yaşamı aksatmaması için 24 saat aralıksız çalışıyor.


İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar ve soğuk hava sebebiyle alarma geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sebebiyle yollarda buzlanmayı engellemek için bütün gece aralıksız tuzlama çalışmalarına devam etti. Ekipler özellikle Kartal'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanmalara karşı, tuzlama ve kar küreme araçları ile belirli noktalarda nöbet tuttu. Vatandaşlardan ve sahada çalışan personelden gelen bilgilere göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına izin vermedi.


Devrilen ağaç kaldırıldı


Gece etkili olan soğuk ve rüzgârlı hava sebebiyle, Petrol İş Mahallesi Zanaat Sokak'ta bir ağaç devrildi. Sokağı kapatan ağaç, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ivedi müdahalesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kaldırıldı. Devrilen ağacı kaldırma çalışmalarını izleyen sokak sakinleri, yaşanan olaya hızla müdahale eden Kartal Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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