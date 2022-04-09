Kartal Belediyesi'nden Polis Haftası nedeniyle polis teşkilatına ziyaret

Kartal Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Kartal Emniyet Müdürlüğüne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat'tan oluşan Kartal Belediyesi heyeti, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karakolları ziyaret ederek, emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de Kartal Belediyesi kreşlerini ziyaret ederek, öğrencilere Polis Haftası ve polisin görevleri hakkında bir seminer verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen ziyaretleri; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat gerçekleştirdi.

Cengiz Türkmen başkanlığındaki Kartal Belediyesi heyeti, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçedeki tüm karakolları ziyaret ederek, kamu düzenini sağlayan, vatandaşların can ve mal güvenliği korumakla görevli emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kutlama mesajı ve selamlarını iletti.

“Polis, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, “Ülkemizin dört köşesinde büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesile ile başta görevlerinin başında şehit olan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, tüm teşkilat mensuplarının çalışmalarında Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel adına başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kreş öğrencilerine seminer

Kartal'da, Polis Haftası nedeniyle düzenlenen bir diğer etkinlik ise Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Soğanlık Yeni Mahalle Çocuk Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirdiği seminer oldu. Seminerde Kartallı polisler, kreş öğrencilerine polisin görevlerini ve toplumun huzur ve güvenliği ile ilgili ne tür önlemler aldıklarını anlatırken, kreşli miniklere muhtemel bir asayiş durumunda polisle nasıl iletişime geçebileceklerini ve kendi güvenliklerini nasıl alabilecekleri konularında bilgi verdi. Minik kreş öğrencileri de kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine şiir okuyarak teatral bir gösteri gerçekleştirdi.