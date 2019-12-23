İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal Belediyesi'nden Süreyya Küçük'e vefa

Uyuşturucu ile mücadele amaçlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen “Sevda’nın Mektubu” adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverler ile buluştu.

Uyuşturucu ile mücadele amaçlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen “Sevda'nın Mektubu” adlı tiyatro oyunu, Kartallı sanatseverler ile buluştu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna çok sayıda Kartallı sanatsever katıldı.


Oyun başlamadan önce, cenazesinin Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinden kaldırılmasını vasiyet eden ve üzerinde çalıştığı projesi de burada sahnelenen usta oyuncu Süreyya Küçük anıldı ve oyuncunun yaşamından kesitler sunan barkovizyon gösterisi izlendi.


Yazarlığını ve yönetmenliğini Güne Doğuş Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve gazeteci Nergiz Süslü'nün üstlendiği oyunda uyuşturucu batağına düşen gençlerin hikâyesi ve gençlerin çevreleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. Yaklaşık 2 saat süren oyun, salonu dolduran Kartallılar tarafından uzun süre alkışlandı.


Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyunculara sergiledikleri başarılı performans için teşekkür ederek oyunun yazarı ve yönetmeni Nergiz Süslü'ye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.