Kartal Belediyesi'nden üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

İki buçuk milyondan fazla adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih heyecanı başladı. ÖSYM takvimi doğrultusunda 28 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanırken, 5 Ağustos itibarı ile üniversite tercih süreci de resmen başlamış oldu.

Kartal Belediyesi de Kartal Meydanı'na kurduğu stant ile üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor. Üç uzman eğitim danışmanı tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile tercih sürecindeki öğrencilerin puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları amaçlanıyor. Uzman eğitimciler öğrencilerin puanlarına göre tercih sıralamasına yardımcı olurken, ailelerin de kafalarındaki soruları yanıtlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından kurulan stantta tercih süreci boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Tercih standı Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası'nın karşısında, Atatürk heykelinin yanında yer alıyor.