Kartal Belediyesi'nden Zafer Bayramı'na özel dev organizasyon

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıl dönümünü anmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları şarkılarını bu kez Zafer Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri ile Kartal'da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik yapılacak.

Kartal'da Zafer Haftası'na özel yıldızlar geçidi

Zafer Bayramı kutlamalarında, Türkiye'nin sevilen sanatçıları; Ceza, Ceylan Ertem, Manga, Moğollar, Ümit Besen, Pamela ve İlyas Yalçıntaş sahne alarak, binlerce Kartallı'ya unutulmayacak bir Zafer Bayramı kutlaması yaşatacak.

Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Zafer Yürüyüşü'nde binlerce Kartallı, 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'da, Kartallı Kazım Meydanı'ndan ilçe meydanına yürüyecek.

“Tüm komşularımızı bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallılar'ı 6 gün boyunca sürecek Zafer Bayramı coşkusuna katılmaya davet ederek; “Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu yaşamaya hazırlanıyoruz. Kartallı komşularımız için unutulmayacak bir bayram programı hazırladık. Uzun süredir Covid-19 salgınından dolayı gerçekleştiremediğimiz Zafer Yürüyüşü'nü, pandemi önlemlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Kartal'da bayram coşkusunu doyasıya yaşamayı çok özlemiştik. Tüm Kartallı komşularımızı, bayram coşkumuza ortak olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.