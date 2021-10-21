Kartal Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden sıfır atık belgesi

Kartal Belediyesi doğa ve çevre dostu çalışmalarının yanı sıra belediye hizmet binasında uygulamaya soktuğu ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi' ile ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Belediye hizmet binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamasını hayata geçiren Kartal Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) alarak çevreye karşı duyarlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çevre bilincinin oluşması, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları ile ilçe genelinde yapılan hizmetlerin örnek olması amacıyla oluşturulan ve belediye binasında uygulamaya konulan ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi' sonuca ulaştı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi-minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımı düşünülerek oluşturulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile doğa ve çevre dostu olduğunu uygulamaya soktuğu proje ile göstermiş oldu.

Belediye hizmet binasında oluşturulan Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile bina içerisinde oluşan atıkların türlerine (cam, kağıt, plastik/metal ve diğer) göre kaynağında ayrı toplanması için her kata sıfır atık toplama ekipmanı yerleştirildi ve masa altı çöp kutularının kaldırılması sağlandı. Bina içerisindeki ekipmanlarda toplanan atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı firmalara teslim edilmesi için bina bahçesine Atık Geçici Depolama Alanı kuruldu.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında örnek bir proje sergileyen Kartal Belediyesi, ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde iklim değişikliğine yönelik ‘İklim Değişikliği ve Projeler Birimi' kurarak çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını da sürdürüyor.