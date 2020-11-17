Kartal Belediyesi'nin 6 branşta verdiği spor eğitimleri devam ediyor

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Kartallı çocuk ve gençlerin 6 farklı branşta spor eğitimi alabilmeleri amacıyla hizmet veren kurslarda eğitimler, Covid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında devam ediyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, cimnastik, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve kadın futbolu branşlarında eğitimlerine devam eden öğrenciler için Pazar günü antrenman programı organize etti. Açık alanda ve büyük spor salonlarında, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılan antrenmanlarda öğrenciler çalışmaların yapılacağı alanlara ateşleri ölçülerek ve HES (Hayat Eve Sığar) kodları sorgulanarak alındı.

Pazar gününün ilk antrenmanı, Kartal Belediyesi'nin yapımı ve düzenlemesinde son aşamaya geldiği Atalar Mahallesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde tesise gelen öğrenciler; Kadın Futbol Okulu'nun antrenmanlarına ve atletizm antrenmanlarına katıldı. Öğrenciler, Kartal Belediyesi'nin uzman eğitmenlerinin eşliğinde sıkı bir çalışmaya tabi tutuldu. Öğleden sonra ise voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarının öğrencileri, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Üç branşın öğrencileri ayrı salonlarda kısıtlı kişi sayısı ile antrenmanlarını tamamladı.

Çalışmaların sonuncusu ise Hürriyet Kültür Merkezi'nde masa tenisi eğitimi alan öğrenciler için yapıldı. Öğrenciler Kartal Belediyesi çalışanları tarafından kültür merkezine de ateşleri ölçülerek ve HES (Hayat Eve Sığar) kodları sorgulanarak kısıtlı sayı ile alındı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin açıklamasında, "Kartallı kardeşlerimizin sporun farklı alanlarında aktif bir şekilde yer alacakları çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyoruz. Atalar Mahallesi Spor Tesisi de bu önemli projelerimizin bir parçasıydı, Spor İşleri Müdürlüğümüzün 6 farklı alanda eğitim verdiği kurslarda da bu tesisimizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz daha birçok projemizi de kardeşlerimizin beklenti, istek ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayata geçireceğiz" dedi.