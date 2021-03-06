Kartal Belediyesi'nin acı günü

Geçtiğimiz günlerde, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ozan Aksu(33), Safa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ozan Aksu(33), Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Kartal Belediye Başkan Vekili Oktay Aksu, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, merhumun cenazesi gözyaşları arasında Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.