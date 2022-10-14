Kartal Belediyesinin 'Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması' başladı

Kartal Belediyesinin çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile düzenlediği ‘Atıklardan Tablo Tasarım Yarışması' başladı. Yarışma çerçevesinde her yaştan Kartallı vatandaş, hayal dünyalarını atık malzemeler kullanarak oluşturacakları tablolara yansıtacak. Dereceye girenlere ödülleri, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde verilecek.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, başta çocuk ve gençler olmak üzere vatandaşların çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile örnek bir yarışmaya imza atıyor.

Kartallı vatandaşların odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak ve farklı malzemeler kullanarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla ödüllü bir geri dönüşüm yarışması başlatan Kartal Belediyesi, ‘Atıklardan Tablo Tasarım' adını verdiği yarışma ile her yaştan Kartallının hayal dünyasını tasarımlarına yansıtmasına olanak tanıyor.

Geri dönüşüm temalı ‘Tablo Tasarım Yarışması'na katılım sağlayacak olan vatandaşlar; ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanarak tablo tasarımı oluşturacak.

Yarışmada; birinciye (grup için): 2 bin 500 TL hediye çeki, birinciye (bireysel için): tablet, ikinciye (grup için): bin 500 TL hediye çeki, ikinciye (bireysel için): bisiklet, üçüncüye (grup için): bin TL hediye çeki, üçüncüye (bireysel için): akıllı bileklik verilecek.

Son teslim tarihinin 10 Mart 2023 olduğu yarışmada katılımcılar, saat 16.00' a kadar Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne gelerek eserlerini teslim edebilecek. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde dereceye giren katılımcıların ödülleri ise 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde takdim edilecek.

Yarışma şartları

Bu yarışmaya bireysel ya da grup halinde hazırlanan tasarımlar ile katılmak mümkün.

Her birey ya da grup yalnızca 1 tablo tasarımı ile başvuru yapabilecek.

Tasarımların oluşturulması aşamasında ambalaj atıkları (kâğıt, karton, cam, plastik, metal, metal/plastik kapak), elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları, pil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün atıkların kullanılması gerekiyor.

Tabloların eni ve boyu 50 70 cm, 60 90 cm ya da 80 120 cm ölçülerinden biri olmalı. Tasarımların derinliği (kalınlığı) en fazla 10 cm olmalı. Belirtilen ölçülerden farklı ölçülerde teslim edilen tasarımlar değerlendirmeye alınmayacak.

Tablolar en az 3 mm kalınlığında mdf, kontraplak gibi ahşap türevi zemin üzerine yapılacak.

Tabloların arkasına, sağ üst köşeye 1 adet A4 kâğıdı yapıştırılarak bu kâğıda katılımcı adı-soyadı, iletişim bilgileri, eserin adı, teslim tarihi, öğrenci ise ilave olarak okul adı ve sınıf bilgileri yazılmalı.

İlk 3'e giren eser sahipleri ödüllendirilecek. Bireysel ya da grup halinde katılım fark etmeksizin yalnızca dereceye giren 3 eser ödüllendirilecek.

Katılımcılar, tasarımlarını en geç 10 Mart 2023 Cuma günü saat 16.00'a kadar Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edecek.

Katılımcıların tasarımları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilerek dereceye girenler tayin edilecek.

Dereceye giren katılımcıların ödülleri, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde takdim edilecek.