Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde Glütensiz Hayat Şenliği yapılacak

Kartal Belediyesi; Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi işbirliği ile çölyak hastalığına ve hassasiyetine dikkat çekmek amacıyla ‘Glütensiz Hayat Şenliği' düzenliyor.

Tahılların içinde bulunan glüten proteininin sebep olduğu çölyak hastalığına karşı toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek Glütensiz Hayat Şenliği'nde konuşmacılar; Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Büyükocak ile Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, geç teşhis edildiğinde ince bağırsak kanserine neden olabilen, sağlığa pek çok olumsuz etkisi bulunan çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcılara detaylı bilgilendirmelerde bulunacak.

Çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda bilinç oluşturulmasının amaçlandığı farkındalık şenliği, 14 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.00'da Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilecek.