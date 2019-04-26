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Kartal Belediyesi'nin hizmetiyle çocuklar, kocaman gülümsüyor

14 yaş aralığındaki çocuklar ile Türkiye’deki bütün engelli vatandaşlara hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören çocuk ve engelli vatandaşlar, geleceğe kocaman gülümsüyor.

14 yaş aralığındaki çocuklar ile Türkiye'deki bütün engelli vatandaşlara hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören çocuk ve engelli vatandaşlar, geleceğe kocaman gülümsüyor.


Koruyucu ve önleyici diş tedavilerinin de yapıldığı merkezde, ilçedeki çocukların yanı sıra bugüne kadar 940 engelli bireyin muayenesi gerçekleştirildi. 360 engelli bireyin diş tedavileri, genel anestezi altında yapıldı. 2016 Ekim ayından itibaren engelli hastaların genel anestezi altında tedavilerinin yapıldığı merkezde, 18 Nisan 2019 tarihinde ise zorlu bir operasyonla 5 yaşındaki engelli bir bireyin tüm dişlerine müdahale edildi. Engeli dolaysıyla akranları gibi dişlerini fırçalayamayan ve bakımını geçekleştiremeyen Spida Bifida ve Hidrosefali hastası çocuğun dişleri adeta yenilendi.


Operasyonda, önce çocuğun Periapikal röntgeni çekilerek dişlerinin mevcut durumu ortaya kondu. Ardından 5 yaşındaki engelli bireyin, 16 süt dişine kuafaj işlemi, 3 süt dişine kanal tedavisi yapıldı ve 1 süt dişinin çekimi gerçekleştirildi. Tedavi sırasında ayrıca tüm dişlere detertraj (diş taşı temizliği), polisaj ve yerel flour uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen tedavinin ardından, klinikte özel bir bölüme alınan engelli bireyin uyanması beklendi ve yapılan tetkiklerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Yeni dişlerine kavuşan ve dişlerini kaybetme tehlikesinden kurtulan engelli vatandaşın, bazı diş ağrılarından da kurtulduğu öğrenildi.

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