Kartal Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri 7/24 iş başında

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, buzlanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladı.

Başta Komşu İletişim Merkezi olmak üzere vatandaşlardan gelen taleplere ve sahadan gelen ihbarlara göre hareket eden ekipler, özellikle Aydos ve Yakacık gibi ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan buzlanmaya müdahale ediyor.

24 saat nöbet tutan ekipler, buzlanan yollara ve sokaklara tuz serperek gerçekleşebilecek kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışıyor. Kar yağışı ihtimali için de ilçenin belirli noktalarında ekiplerin bekleyişi devam ediyor.