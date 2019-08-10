Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Kartallı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolay yapabilmesi için, ilçe meydanından mezarlıklara ücretsiz olarak araç kaldırılıyor.

Mezarlık girişlerinde vatandaşlara lokum ve kolonya ikramı

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetiyle, arife günü ve Kurban Bayramı boyunca, ilçe meydanından kaldırılan araçlar sayesinde Kartallı vatandaşlar mezarlık ziyaretlerini ücretsiz ve daha kolay yapıyor. Öte yandan, ilçedeki mezarlıkların girişinde, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara lokum ve kolonya ikram ediliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla Kurban Bayramı boyunca da Kartallı vatandaşların yanında olduklarını kaydederek; “Kartal Belediyesi ekiplerimiz Kurban Bayramı mesaisine devam ediyor. Bayram boyunca vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için ilçe meydanından mezarlıklara ücretsiz olarak araç kaldırıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sevdiklerimiz ile beraber nice mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.