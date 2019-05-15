Kartal Belediyesi'nin Ramazan afişlerine çirkin saldırı

Kartal Belediyesi'nin Ramazan Ayı vesilesiyle Kartal'ın çeşitli noktalarına astığı afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Kartal Belediyesi tarafından Kartal'ın 20 noktasında verilecek olan iftarlar hakkında bilgileri ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Ramazan mesajını içeren afişler, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece geç saatlerde kesildi.

Kartal Belediyesi, saldırıda bulunan kişi ve kişilerin belirlenmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kesilen afişler, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak tekrar asıldı.