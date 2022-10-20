Kartal Belediyesinin üniversite öğrencilerine eğitim yardımı başvuruları başlıyor

Kartal'da ikamet eden üniversite öğrencileri, eğitim yardımından faydalanmak için 24 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Kartal Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

25 yaşını geçmemiş üniversite öğrencileri, "https://e-belediye.kartal.bel.tr/" sayfasından başvuru formunu doldurabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından onaylanan başvurular ve ödeme tarihleri SMS ile bilgilendirilecek. Başvuru sonuçları "www.kartal.bel.tr" adresi ve sosyal medya hesaplarından da açıklanacak.

Eğitim yardımından yararlanma şartları

Eğitim yardımından yararlanmak için gerekli şartlar şu şekilde:

Sosyal yardım kriterlerine uygun olmak, hanenin toplam taşınmazı (daire, dükkan, arsa) 1 tam hisseyi geçmemek, öğrencinin Kartal'da ikamet ediyor olması, aynı aileden ve haneden 25 yaşını geçmemiş sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilmesi.

Eğitim yardımından yararlanamayacak olanlar

Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gören, yüksek lisans, doktora, uzaktan öğretim, açık öğretim öğrencileri ve yüzde 100 burslu olmayan özel üniversite öğrencileri eğitim yardımından yararlanamayacaklar.

Belediyede görev yapan memur, sözleşmeli, kadrolu işçi statüsünde çalışanlar, eş ve çocukları da eğitim yardımına başvuramıyor.