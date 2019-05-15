Kartal Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor

Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu Yaz Spor Okulu'nda öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, Survivor, eğitsel oyunlar, Uzakdoğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları branşları alanında eğitim alacak. Kartal'da ikamet eden 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet sunacak olan Yaz Spor Okulu eğitimleri; 1. Dönem: 17 Haziran - 12 Temmuz, 2. Dönem: 15 Temmuz - 9 Ağustos ve 3. Dönem: 19 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek.