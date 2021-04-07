Kartal bu kez kalesini kapattı

Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet uzanırken, 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla geçerken, ligde 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı. Fenerbahçe'den derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, zirve yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanarak, sarı-kırmızılı rakibiyle arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti. Sergen Yalçın'ın ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde 4 maç aradan sonra kalesini de gole kapattı. Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndükten sonra Gaziantep FK'yı 2-1 ve Başakşehir'i de 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 2 maçta Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybetmişti.