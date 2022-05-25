Kartal canlanıyor, yenilenen parklarda vatandaşlar nefes alıyor

Kartal Belediyesi'nin ilçedeki tüm parklarda gerçekleştirdiği yenileme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra; üç yılda artan yeşil alan miktarıyla da en yaşanabilir kentler arasındaki yükselişini sürdüren Kartal'da, yeşil alanları koruma ve artırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar sayesinde işlevselliği artan parklarda, vatandaşların kullanım oranı günden güne artıyor.

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin; sosyal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını gözeterek, bu etkinliklerin gerçekleşmesine imkân sağlayan park ve yeşil alan miktarını artırma kararlılığını sürdürürken bir yandan da var olan parklarda bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in “Daha Canlı, Modern ve Yeşili İle Nefes Alan Bir İlçe” oluşturma anlayışı ile çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm parklarda; aydınlatma, ağaç ve çalı budama, saha yapım ve oyun alanı kurulumu, zemin yapımı, engelliler için rampa, yeşil alan toprak serimi ve bitkilendirme gibi işlemler gerçekleştiriyor.

‘Yeşil Dokuyu ve Park Sayısını Artırma'ya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, özellikle çocuklar ve yaşlıların park kullanım oranında gözle görülür bir artış gerçekleşiyor.

Kadınlar istedi, Kartal Belediyesi harekete geçti

Öte yandan Petroliş Mahallesi'nde, Neslican Tay Parkı'nda bölgede yaşayan kadınların isteği üzerine örnek bir çalışma gerçekleştirildi. İsmini, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı amansız hastalıktan dolayı hayatını kaybeden ve yaşam mücadelesi unutulmayan ‘Neslican Tay'dan alan parkın, oturma alanları mor renge boyanırken, parkın duvarına da genç kadının bir portresi resmedildi.

“Yeşil bir kentin önemini biliyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da parklarda adeta bir seferberlikle çalışıldığına dikkat çekerek; “Kartal Belediyesi olarak, kentimizdeki tüm parklarda yenileme ve düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Arkadaşlarımız, titizlikle çalışıyor. Yeşil bir kentte yaşamanın önemini çok iyi biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde de sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.