Kartal Çırçır Camii'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Kartal Belediyesi tarafından bakım ve onarımdan geçirilen Çırçır Camii'nin son olarak dış cephe boyaması da yapılarak, cami vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Yılların getirdiği tahribat nedeni ile caminin ilk olarak çatı bakımını ve dış onarımını üstlenen Kartal Belediyesi'ne bağlı ekipler, daha sonra cami içerisinde boya ve badana işlerini tamamlamış, vatandaşların kullanımına hazır hale getirmişti. Son olarak Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalarla Çırçır Camii'nin dış cephesini kapsayan duvarları ve pencere kenarları da boyanarak yepyeni görünüme kavuşması sağlandı.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ibadethanelerin ihtiyaçları konusunda da gelen talepleri karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın daha rahat ve temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için Çırçır Camii'nde başlattığımız bakım onarım çalışmalarını tamamlandık. İlçemizde bulunan diğer ibadethaneler için de söz konusu desteklerimize elimizden geldiğince devam edeceğiz” dedi.