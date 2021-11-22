Kartal çocuk şenliği sona erdi

16 Kasım'dan beri çocukların uğrak yeri olan Çocuk Şenliği'nin son gününde, havanın da güneşli olması nedeniyle Masal Müzesi'ne yoğun ziyaretçi akını oldu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü işbirliği gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde tüm atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Şenliğe ek olarak yine ara tatildeki çocuklar için Hürriyet Kültür Merkezi ve Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 2 ayrı çocuk oyunu sahnelendi.

1 haftalık ara tatilde çocukları unutmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile hazırlanan Çocuk Şenliği, tatilin son gününde sona erdi. 16 Kasım'da açılan Çocuk Şenliği'nin son gününde de Masal Müzesi yine ziyaretçi rekoru kırdı. Müzenin her bir köşesinin ayrı bir etkinliğe sahne olduğu şenlikte, çocuklar ilk önce uzman spor eğitmeni ile eğlenceli spor aktivitesi yaptı. Sabah saat 10.00'da başlayan bu eğlenceli aktivitede çocuklar birbirinden eğlenceli şarkılarla hem eğlendi hem de spor yaptı.

Tiyatro oyunları ve çeşitli atölyelerle çocuklar unutulmaz bir tatil eğlencesi yaşadı

‘Etkinlikler sırasında ve aralarda Masal Müzesini de gezerek burada sergilenen oyuncakları ve masal kitaplarını inceleyen minikler, saat 12.00'de başlayan atölyelere katılarak patlamış mısır ve pamuk şeker ikramından faydalandılar. Çocuklar için yapılan farklı etkinliklerde; içinde karikatür, balon kıvırma, yüz boyama, pop corn, pamuk şeker, uzay çadırı, şişme oyun parkı, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, sihirbaz, palyaço, masal anlatım bulunan pek çok farklı atölyede gün boyunca çocuklar ağırlandı.

Havanın güneşli olması nedeniyle ilginin yine yoğun olduğu Çocuk Şenliği, bir başka tatilde tekrar kurulmak üzere saat 17.00'de sona erdi.

Öte yandan, şenliğin sürdüğü saatlerde iki farklı sahnede çocuk tiyatro oyunları sahnelendi. Hürriyet Kültür Merkezi'nde “Düşler Diyarına Yolculuk”, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde ise “Asya'nın Sakarcan'ı ziyareti” adlı çocuk oyunları sahneye kondu. Her iki oyunu da çocuklar büyük bir ilgiyle izledi.