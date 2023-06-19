İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kartal D-100'de makas terörü kamerada

D-100 Karayolu Kartal mevkiinde otomobil ile seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının makas attığı ve emniyet şeridini ihlal ettiği anlar, aynı yol üzerinde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.