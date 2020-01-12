Kartal Edebiyat Günleri'nde Zülfü Livaneli'ne onur ödülü

Kartal Belediyesinin düzenlediği Edebiyat Günleri'nde Zülfü Livaneli'ne onur ödülü verildi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartal Edebiyat günleri”nin ikinci günü yoğun katılımla devam etti. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde devam eden programların ikinci gününde ünlü isimler sahnedeydi. Sahneye ilk çıkan isim şair, yazar, gazeteci, araştırmacı Sunay Akın oldu. Ünlü isim dinleyenleri adeta bir tarih yolculuğuna çıkardı. Tarihten, eski anılardan, oyuncaklar ve çocuklardan bahseden Akın, salonda kendini dinleyenleri kahkahalara boğdu.

Sunay Akın'ın ardından ünlü gazeteci Nebil Özgentürk'ün belgeseli 'Zülfü Livaneli Bir Hayat Bir Tutku Bir Adam' yayımlandı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar kendisine çiçek takdiminde bulunduktan sonra söyleşiye geçildi. Söyleşi sonrası ise edebiyatçılar okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Farklı saatlerde söyleşileri bulunan Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk izleyenlere büyük bir sürpriz yaparak, kendi programlarının haricinde birlikte sahneye çıktılar. Salonu tıklım tıklım dolduran dinleyiciler, üç ismin birbirleriyle ilgili anılarını ve hayatlarından kesitleri dinleme fırsatı buldu. Programın sonunda sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, onur konuğu Zülfü Livaneli'ye plaket ve çiçek takdiminde bulunarak, “Bugün çok özel bir ana şahitlik ediyorsunuz. Bizler Kartal Edebiyat Günleri'ni hazırlarken Kartal'da edebiyatı konuşmak istedik, sanatı konuşmak istedik. Tabii bunları icra ederken de, sizlerle buluştururken de bir onur misafirimiz olmalıydı. Çocukluğumdan beri takip ettiğim ve şuan heyecanlandığım burada misafir etmekten ve onur ödülünü de vermekten gurur duyduğum büyük üstada kocaman alkışı sizden rica ediyorum” dedi.

Livaneli, Başkan Yüksel'e ve izleyenlere teşekkür ederek, "Sevgili başkana çok teşekkür ederim, gerçekten çok anlamlı bir ödül. Güzel bir kalabalıkla, dostlarımla sanatın ve edebiyatın şu günlerde kalbinin attığı Kartal'dan böyle bir Kartal almak, Kartallı Kazım'ın memleketinden böyle bir ödül almak çok önemli” diye konuştu.