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Kartal Gönülleri Platformu'ndan Başkan Altınok Öz'e ziyaret

Kartal Gönüllüleri Platformu üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Op.

Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.


Kartal Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun ve platform üyeleri hazır bulundu. Görüşmede, Platform Başkanı Hülya Çimen Koyun misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederken Başkan Altınok Öz ise, konuklarının ziyaretlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade etti. Ziyaretin sonunda Hülya Çimen Koyun, Kartal Gönüllüleri Platformu adına Başkan Altınok Öz'e, eski İstanbul fotoğrafı ile kendi üretimleri olan bir çiçek tablosu takdim etti.

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