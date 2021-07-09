“Kartal Gözü sistemi ile lojistik sektöründe verimlilik artıyor”

Bu da sektöre verimlik, tasarruf ve şeffaf açısından faydalar sağlıyor. Bu amaçla geliştirilen sistemlerden birinin ‘Kartal Gözü' olduğu belirtildi.

Lojistik sektörü profesyonelleri, özellikle işletme operasyonlarında dijital teknolojilerin kullanımı ile birlikte iş süreçlerinde etkinlik, verimlilik, maliyetlerde tasarruf ve şeffaflık gibi faydalar elde ediyor. 2015 yılında ABD'ye açılan Bilgera Yazılım'ın geliştirdiği ‘Repzone' platformu yapay zekâ teknolojisini kullanarak; saha satış otomasyonu, B2B, çoklu kanal ve global POS veri toplama gibi alanlarda müşterilerine verimliği artıran hizmetler sunuyor. Repzone platformu içerisinde lojistik sektörüne özel olarak geliştirilen ‘Kartal Gözü' ve sevkiyat yönetimi uygulamaları hakkında bilgi veren yazılım şirketinin kurucusu Umut Sevin, yenilikçi alt yapıları sayesinde firmalara büyük avantaj sağladıklarını dile getirdi.

“Repzone ile sevkiyat verimliliği yüzde 16 artırılıyor”

Repzone kurucusu Umut Sevin, verimliliğin firmalar açısından ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirterek, “Kartal Gözü adını verdiğimiz sistemde; anında konum takibi, rota uyumluluğu, saha ekipleri için görev atama, saha ekipleri mesai uyumluluğu (izin, mola vb.) gibi süreçler takip edilebilmektir. Sevkiyat yönetimi uygulamasıyla da teslimat kamyonlarını, siparişlerin yüklenme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm sürecini Kartal Gözü uygulaması ile destekli, takip gibi pek çok özellik bulunuyor” dedi.

Hizmet sektörünün bir kolu olan lojistikte dijitalleşmenin önemine değinen Sevin, “Lojistik sektörü, reel zamanlı verilere dayalı olarak çalışan dinamik bir sektör. Bu nedenle iş akışını optimize etmenin yolu, tamamen teknolojik kolaylıkları kullanmaya başlamaktan geçiyor. Platformumuzun içerisinde, özellikle sevkiyat kamyonlarının ulusal veya uluslararası teslimatlarda firma tarafından talep edilen teslim formu gibi dokümanlara ait görselleri tasarlanacak dinamik mobil formlar üzerinden anında merkez ile paylaşabilme imkanlarını da sunmaktadır. Bu özelliklerle müşterilerimizin sevkiyat verimliliğini yüzde 16 artırdığını gördük. Lojistik sektöründe dijitalleşme, ürünün nihai tüketiciye ulaşımındaki ara bölümlerin sadeleştirilmesi, mesafelerin kısaltılması ve ulaşımın tam ve etkin biçimde sağlanması olarak detaylandırılabilir” diye konuştu.

Gelişen yapay zekâ teknolojisi sayesinde, hizmetlerinde verimliliğin arttığını vurgulayan Sevin, “Çok büyük veriler üzerinde, iş zekâsı platformları sayesinde raporlar sunuyoruz. Gelişmeleri yansıtan bu raporlar ile müşterilerimiz hızlı analiz ve aksiyon alabiliyorlar” şeklinde konuştu.