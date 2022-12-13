İhlas Haber Ajansı

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Kartal, kar ve buzlanmaya karşı hazır

Kartal Belediyesi, olumsuz hava koşullarına yönelik muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı ilçede tedbirlerini almaya başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde özellikle Aydos, Hürriyet ve Yakacık Mahallerinde buzlanma meydana gelebilecek noktalar için hazırlıklarını tamamladı. Muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı daha hızlı müdahale edebilmek için merkezi noktalara tuz stoklamaya başladı. Meydana gelmesi muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı 24 saat nöbet tutan ekipler, muhtemel kaza ve yaralanmalara karşı tedbirleri de had safhaya çıkardı.


İlçe genelinde 4 tane solüsyon serpen tanker, 4 tuz robotu, 2 greyder, 4 iş makinası, 5 kamyon ve 13 ekip aracı, kar ve buzlanma ile mücadele çalışmasına ayrıldı. Ekiplerin muhtemel bir kar yağışı ve buzlanmada kapanan yollara daha hızlı müdahalesi için ilçe genelinde stoklanan 3 bin ton tuzun bir kısmı belirlenen bazı merkezi noktalara getirilerek hazır edildi. Ekipler buzlanma olması durumunda merkezi tuz depolama alanına gitmeden mahallelere yakın olarak belirlenen bu noktalardan tuz alarak cadde ve sokaklara hızla müdahale edebilecek.

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