Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'da

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandı.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı renklerine bağladı. Beşiktaş'ın bu sezon A takım kadrosunda düşündüğü altyapı oyuncularından olan ve sezon başından bu yana takımla çalışan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı formayla ilk yarıda 1 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında toplam 35 dakika şans buldu. Beşiktaş, oyuncunun transferiyle ilgili olarak "Profesyonel oyuncularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.