Kartal Kitap Fuarı ikinci gününde ünlü gazetecileri ağırladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kartal Kitap Fuarı' ikinci gününde de İstanbul'un dört bir yanından gelen çok sayıda kitapseveri ağırladı. Gazeteci-yazarlar; Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Şenol Çarık ve daha birçok tanınmış isim, kitap fuarının ikinci gün konukları oldu.

Dokuz gün sürecek olan fuarın ikinci gününde edebiyat ve medya dünyasının tanınmış isimleri, alanda kurulan sahnede kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşileri ile etkinliğe renk kattı.

100'e yakın yayınevinin stant kurduğu; şair, yazar, akademisyen, gazeteci ve sanatçıların konuk olarak yer aldığı etkinlik, fuar alanını dolduran kalabalığın büyük beğenisini topladı.

Kartal Kitap Fuarı'nın ikinci günü Prof. Dr. Necdet Neydim ile başlarken; Tarık Tufan, Fuat Sevimay, Ahmet Selçuk İlkan, Emrah Safa Gürkan ve KE Dergisi'nin yazar kadrosu, okurlarıyla buluşan diğer isimler oldu.

Usta gazeteci ve yazarlar bir arada

Fuarın dikkat çeken ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri etkinlik ise gazeteci-yazarlar; Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş ve Şenol Çarık'ın söyleşileri oldu.

Televizyon ekranlarının başarılı yorumcuları usta gazeteciler, edebiyattan siyasete, sanattan tarihe birçok konuda söyleşilerde bulundu.

Ünlü isimler konuşmalarında son dönemde Türkiye gündeminde olan konular hakkında izleyicilere düşüncelerini aktırırken Kartal ve çevre ilçelerden kendilerini dinlemeye gelen vatandaşlar da beğeni ve alkışları ile konuklara tezahüratta bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel'den plaket ve KE Dergisi takdimi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, usta isimlerin söyleşisinin ardından sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel: “Kıymetli konuklar, sevgili Kartallılar, bu değerli misafirlerimizi dinlemenin gururunu yaşıyoruz. Sevgili Gürkan Hacır, -Kemalyeri Dergisi'ni çıkararak bir çılgınlık yaptık- demişti. Gerçekten öyle. Edebiyata, yazına sahip çıkmak; sanata, yayınevi ve yazarlara sahip çıkmak kolay iş değil. Bazıları çılgınlık olarak adlandırılabilir, biz de çılgınız. Biz de yaklaşık iki yıldır Kartal Edebiyat Dergisi olan “KE” dergisini üretmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Şimdi ben de bizim çılgınlığımızı paylaşacağım. Ama kendi çılgınlıkları olan Kemalyeri Dergisi için de bir alkış istiyorum” dedi.

Ardından etkinliğe katılan Erzincan Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat, Şair Ahmet Selçuk İlkan ve Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Başkan Gökhan Yüksel'in daveti üzerine sahneye çıkarak katılımcılara birer plaket ve KE Dergisi takdim etti.

Usta yazarlar, plaket takdiminin ardından okuyucuları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.