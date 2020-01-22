İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal kupada da kayıp

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda TFF 1.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.


Sivasspor mağlubiyetiyle ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor'la eşleşen ve ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, sahasındaki karşılaşmada da rakibine mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Karşılaşmanın henüz 29. saniyesinde kalesinde golü gören ve 32. dakikada Diaby'yle cevap vererek soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 64'teki golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 67 ve 72'de gelen goller sonrasında rakibi karşısında 3-2 geriye düşen Beşiktaş, oyun anlamında da sınıfta kaldı ve kupadan elendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.