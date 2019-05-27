Kartal Orçul Futbol Turnuvası'nda kupa coşkusu

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Giray Bulak Futbol Okulu'nda gerçekleştirilen kupa törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP'li Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP'li Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Yaklaşık bir aydır centilmence devam eden; birliği, beraberliği, hoşgörüyü ve saygıyı da barındıran, Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Orçul bölgesinin futbol turnuvasının ödül törenindeyiz. Bütün sporculara, emek veren dernek başkanlarına ve organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürü de burada coşku dolu bir kalabalık yaratan Kartal halkına etmek istiyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu ile beraberdim. Şu yukarıdaki mahallemizden buraya yürüyemedik. Sağ olsunlar, Cumhuriyet Mahallemizdeki komşularımız önümüzü kestiler ve bizleri bırakmayarak orayı miting alanına çevirdiler. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım sizlere gönül dolu sevgilerini iletti. Can hemşerilerime tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu güzel turnuvalar, kardeşlikler ve dostluklar tüm Kartalımızda devam etsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ödül töreni, turnuvayı ilk dört sırada tamamlayan takımların oyuncularına madalyalarının taktim edilmesi ve kupa seremonisi ile tamamlandı.

Turnuvada şampiyon olan 'Leventler Köyü' takımı, kupasını Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı. Turnuvada ikinci sırada Karayaprak Köyü, üçüncü sırada Gazipınar Köyü, dördüncü sırada ise Muratçayırı Köyü yer aldı.