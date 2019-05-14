Kartal sahil yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralanırken, cip sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kartal sahil yolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir cip, Osman B. yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kazada aynı araç içerisinde bulunan Osman B., Ece Demirel ve Nilay Kartal hafif şekilde yaralandı. Cip sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşırken, görgü tanıkları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada aracında maddi hasar meydana gelen vatandaş, “Park halindeydik biz. İki araç arka arkaya. Bir anda bir fren sesi ile arkamı bir döndüm ki baktım adam buna vurdu. Bu da bana vurdu. Çok süratliydi herhalde” dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.