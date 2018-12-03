Kartal sahili açıklarında filika battı: 1 yaralı

Filikanın su aldığı ihbarıyla şahıslar gemiye alındı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal Adalar iskelesi açıklarında bulunan ve isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük gemisine ait bir filikaya binen 4 kişi bir süre sonra filikanın su aldığını farketti. İhbar üzerine olay yerine giden Büyük Ada'dan Kartal Sahili'ne yolcu taşıyan bir gemisi, çağrıya cevap verdi. Henüz ismi bilinmeyen 4 kişiden 3'ünü gemideki adamlar kurtarırken, suya düşen bir kişiyi ise deniz polisleri kurtardı. Kurtarılan şahıs sahile sevk edilen ambulansa teslim edildi. Sudan etkilenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Deniz polis ekipleri tedbir amaçlı çevrede tarama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.