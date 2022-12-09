İhlas Haber Ajansı

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Kartal Sahili'nde ortaya çıkan su samuru kamerada

Kartal Sahili’nde kayalıklar arasından çıkan su samuru vatandaşları şaşkına uğrattı.

Kartal Sahili'nde kayalıklar arasından çıkan su samuru vatandaşları şaşkına uğrattı. Vatandaşlar, sahildeki kayalıklarda gezen su samurunu cep telefonu ile kayda aldı.


İstanbul'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Kartal Sahili'nde görüldü. Kayalıklarda gezen su samurunu gören sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kayalıklar arasından çıkarak bir süre ilerleyen su samuru, kısa süre sonra gözden kayboldu.


Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun sahildeki kayalıklar üzerinde hareket ettiği görülüyor.

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