Kartal sezona şovla başladı

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş sezona 3 puanla girerken, maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi açıklaması taraftarı coşturdu.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin açılış maçında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir giriş yaptı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen 90 dakika sonra tribünler takımı alkışlarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcıyı soyunma odasından çağıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.

Batshuayi: “N'Koudou arıyor!”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında özellikle transfer sorularına samimi yanıtlar veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, Chelsea forması giyen yıldız forvet Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağını ifade ederek, Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok'la da anlaşıldığını ifade etti. Özellikle yıldız golcü Batshuayi hakkındaki açıklamaları siyah-beyazlı taraftarları coştururken, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama da Batshuayi'den geldi. Sosyal medya hesabından ‘N'Koudou arıyor' yazan yıldız golcüye kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

Yeniler göz doldurdu

Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman ve Salih Uçan, Çaykur Rizespor karşısındaki performanslarıyla dikkat çekti. Orta sahada oldukça hareketli olan ve özellikle topsuz oyunda da etkili bir görüntü çizen Salih Uçan, 69. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakırken tribünlerden de alkış aldı. İlk maçında oldukça hareketli bir görüntü ortaya koyan Kenan Karaman da, 8. dakikada N'Koudou'nun attığı golün asistini yaparak, 2021-2022 sezonunun ilk asistine imza attı. Kenan da 79. dakikada yerini Güven'e bırakırken, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında bonservisleri alınan Rosier ve Ghezzal da iyi bir performans sergiledi. Atiba'nın golünde yaptığı asistle skora katkıda bulunan Rosier'e taraftarlar maç sonu ‘Üçlü' çektirdi. Salı günü İstanbul'a inen ve cuma günü maça çıkan Rachid Ghezzal da orta sahada iyi bir performans ortaya koydu.